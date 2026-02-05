U jednom od najsmrtonosnijih napada ekstremisti ubili 162 stanovnika dva sela u zapadnoj Nigeriji

U jednom od najsmrtonosnijih napada poslednjih meseci ekstremisti su ubili 162 stanovnika dva sela u zapadnoj Nigeriji, rekao je danas za AP jedan lokalni zvaničnik.

On je rekao da su te napade u utorak izvršili pripadnici oružanee grupe „Lakurava“ povezane s Islamskom državom, ali zasad niko nije preuzeo odgovornost. Jedan lokalni zvaničnik Crvenog krsta je rekao da su „ubijene desetine ljudi“, ali da Crveni krst nije mogao da ode do tih udaljenih sela blizu granice Nigerije s Beninom. Guverner tamošnje države Kvara AbdulRahman AbdulRazak rekao je u saopštenju da je napad „kukavički izraz frustracije terorističkih ćelija“ kao