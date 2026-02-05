Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ugapsili su M.S. (32) osumnjčenog da je bacio bombu na kuću pevača Zdravka Čolića.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je uhapšeno jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala i izazivanje opšte opasnosti u izvršenju, dok se za drugom osobom traga. – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprava kriminalističke policije, u saradnji sa Višem javnom tužilaštvom u Beogradu i