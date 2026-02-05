Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 45 minuta  |  Danas Online
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ugapsili su M.S. (32) osumnjčenog da je bacio bombu na kuću pevača Zdravka Čolića.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je uhapšeno jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala i izazivanje opšte opasnosti u izvršenju, dok se za drugom osobom traga. – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprava kriminalističke policije, u saradnji sa Višem javnom tužilaštvom u Beogradu i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dačić: Uhapšen bombaš s Dedinja

Dačić: Uhapšen bombaš s Dedinja

Beta pre 15 minuta
"Za jednom osobom se traga", Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

"Za jednom osobom se traga", Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Blic pre 30 minuta
Uhapšen bombaš (33) na Čolinu vilu! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...…

Uhapšen bombaš (33) na Čolinu vilu! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...

Kurir pre 55 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Politika pre 45 minuta
"Traga se za drugom osobom", oglasio se Dačić nakon hapšenja osumnjičenog za bacanje bombe na Čolinu vilu

"Traga se za drugom osobom", oglasio se Dačić nakon hapšenja osumnjičenog za bacanje bombe na Čolinu vilu

Telegraf pre 1 sat
Uhapšen muškarac (33) koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića: Ovo su detalji

Uhapšen muškarac (33) koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića: Ovo su detalji

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zdravko ČolićTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslova

Zabava, najnovije vesti »

Dačić: Uhapšen bombaš s Dedinja

Dačić: Uhapšen bombaš s Dedinja

Beta pre 15 minuta
"Za jednom osobom se traga", Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

"Za jednom osobom se traga", Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Blic pre 30 minuta
Uhapšen bombaš (33) na Čolinu vilu! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...…

Uhapšen bombaš (33) na Čolinu vilu! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...

Kurir pre 55 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 45 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Politika pre 45 minuta