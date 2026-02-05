Talasi i do osam metara na Jadranu: Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima poslednjih godina

Snažan sredozemni ciklon sinoć i noćas doneo je izražene vremenske neprilike širom Hrvatske, od obilne kiše i neuobičajene visoke temperature do snažnog juga koji je na Jadranu podizao talase i do osam metara i tako izazvao jednu od najvećih ciklonalnih plima poslednjih godina.

Na udaru se posebno našlo najudaljenije hrvatsko ostrvo Palagruža gde su zabeleženi orkanski udari vetra, piše Dalmacija Danas. Ceo Jadran zahvatio je jak do olujni jugo, a na otvorenom moru udari su dosezali orkansku snagu. Na Palagruži je najjači udar juga iznosio 137 kilometara na sat, a orkanskih udara bilo je i na Lastovu, kao i na opservatoriji na Mosoru. Meteorološko-okanografska bova DHMZ-a, smeštena osam nautičkih milja od palagruškog svetionika, u dva je