Ojadio je za 60.000 €, zbog njega nije godinama pričala sa sestrom! Na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović bio muškarac o kom je brujala javnost! foto

Pevačica Milica Todorović porodila se pre dva dana i na svet donela dečaka Bogdana.

Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, organizovao je proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Na slavlju su najveseliji bili kum Stevan Anđelković i Miličina sestra. Na snimcima koji su postavljani na društvenim mrežama vidi se kako Miličina starija sestra Jovana uživa sa svojim mužem zbog kojeg je pre nekoliko godina navodno bila u narušenim odnosima upravo sa sestrom.