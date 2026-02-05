Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno, vetrovito i lokalna kiša

Naslovi.ai pre 20 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno, vetrovito i lokalna kiša

Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno i vetrovito, sa mogućom kratkotrajnom kišom u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, dok je u Timočkoj Krajini hladno i tmurno.

U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno i vetrovito, naročito u košavskom području i na planinama, sa olujnim udarima vetra na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji očekuje se kratkotrajna kiša. Beta Danas Insajder

U Timočkoj Krajini tokom celog dana biće oblačno, tmurno i hladno, sa povremenom slabom kišom ili rosuljom. Jutarnje temperature kreću se od -3 do 2 stepena, dok će na jugu Srbije biti toplije, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 10 do 14 stepeni. Telegraf RTS N1 Info

Vetrovito vreme obeležava današnji dan, sa jakim jugoistočnim vetrom i olujnim udarima u košavskom području, koji će tokom večeri slabiti. Žuti meteoalarm je aktiviran za Banat i Pomoravlje. N1 Info Euronews Vesti online

Povezane vesti »

Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Serbian News Media pre 10 minuta
Promenljivo oblačno i vetrovito, u Timočkoj Krajini hladnije i tmurno

Promenljivo oblačno i vetrovito, u Timočkoj Krajini hladnije i tmurno

Glas Zaječara pre 40 minuta
Kakavo nas vreme očekuje danas?

Kakavo nas vreme očekuje danas?

NIN pre 1 sat
Vetrovito i promenljivo oblačno, košava sa olujnim udarima – temperatura do 14 stepeni

Vetrovito i promenljivo oblačno, košava sa olujnim udarima – temperatura do 14 stepeni

Glas juga pre 1 sat
RHMZ najavio nove padavine sa olujnim udarima: Poznato i kada nas očekuje snežni talas

RHMZ najavio nove padavine sa olujnim udarima: Poznato i kada nas očekuje snežni talas

Mondo pre 1 sat
Vreme danas: Promenljivo oblačno i vetrovito, popodne i uveče ponegde kiša, do 14 stepeni

Vreme danas: Promenljivo oblačno i vetrovito, popodne i uveče ponegde kiša, do 14 stepeni

Vesti online pre 2 sata
Spremite se! Danas kiša, ali i olujni udari košave

Spremite se! Danas kiša, ali i olujni udari košave

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatBačkaVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

UNS: Ministarstvo kasni sa objavljivanjem liste kandidata za komisije za medijske projekte

UNS: Ministarstvo kasni sa objavljivanjem liste kandidata za komisije za medijske projekte

N1 Info pre 10 minuta
Zbor građana Pirota: Saopštenje povodom nedoličnog ponašanja čelnika Gradske uprave Pirot

Zbor građana Pirota: Saopštenje povodom nedoličnog ponašanja čelnika Gradske uprave Pirot

Plus online pre 5 minuta
Uhapšena službenica u banci zbog prisvajanja 10 miliona dinara sa računa klijenata

Uhapšena službenica u banci zbog prisvajanja 10 miliona dinara sa računa klijenata

Beta pre 0 minuta
Stamenković: Nismo se otuđili-to je propaganda vlasti, u opasnosti rad na poznatim predmetima u TOK

Stamenković: Nismo se otuđili-to je propaganda vlasti, u opasnosti rad na poznatim predmetima u TOK

Beta pre 10 minuta
Ministar Beriša: Prava Albanaca u Srbiji nisu prekršena, ne žele da se sastanu ni sa mnom

Ministar Beriša: Prava Albanaca u Srbiji nisu prekršena, ne žele da se sastanu ni sa mnom

Beta pre 10 minuta