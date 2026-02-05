Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno, vetrovito i lokalna kiša

Naslovi.ai pre 20 minuta

Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno i vetrovito, sa mogućom kratkotrajnom kišom u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, dok je u Timočkoj Krajini hladno i tmurno.

U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno i vetrovito, naročito u košavskom području i na planinama, sa olujnim udarima vetra na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji očekuje se kratkotrajna kiša. Beta Danas Insajder

U Timočkoj Krajini tokom celog dana biće oblačno, tmurno i hladno, sa povremenom slabom kišom ili rosuljom. Jutarnje temperature kreću se od -3 do 2 stepena, dok će na jugu Srbije biti toplije, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 10 do 14 stepeni. Telegraf RTS N1 Info

Vetrovito vreme obeležava današnji dan, sa jakim jugoistočnim vetrom i olujnim udarima u košavskom području, koji će tokom večeri slabiti. Žuti meteoalarm je aktiviran za Banat i Pomoravlje. N1 Info Euronews Vesti online