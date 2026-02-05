(Foto) Na graničnom prelazu Preševo sprečeno krijumčarenje dijamantskog prstena od pola miliona dinara

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su 4. februara 2026. godine na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili da se bez prijavljivanja unese preko granice dijamantski prsten, vredan preko pola miliona dinara.

Dijamantski prsten ''Pear Solitaire Hidden Halo Ring'', u originalnom pakovanju sa fakturom, pronađen je među garderobom u koferu putnika. Foto: Uprava carina Foto: Uprava carina Foto: Uprava carina Odlukom nadležnog suda prsten je trajno oduzet, a putnik novčano kažnjen.