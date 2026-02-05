Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

NIN pre 7 sati  |  Tanjug
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jedno lice osumnjičeno da je bacilo bombu na porodičnu kuću pevača Zdravka Čolića na Dedinju, dok se za drugom osobom još traga, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je, navodi se u saopštenju MUP-a, izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, dok se za drugom
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 4 sati
Policija u Šidu zaplenila automatsku pušku, osumnjičenom određeno zadržavanje

Policija u Šidu zaplenila automatsku pušku, osumnjičenom određeno zadržavanje

RTV pre 5 sati
Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u Beogradu, priveden osumnjičeni

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u Beogradu, priveden osumnjičeni

BBC News pre 6 sati
Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću na Dedinju

Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću na Dedinju

Serbian News Media pre 6 sati
Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, motiv i dalje nepoznat

Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, motiv i dalje nepoznat

Luftika pre 7 sati
Dačić: Uhapšena jedna osoba zbog bacanja bombe na porodičnu kuću Zdravka Čolića

Dačić: Uhapšena jedna osoba zbog bacanja bombe na porodičnu kuću Zdravka Čolića

Politika pre 6 sati
Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Vreme pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićZdravko ČolićTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPPolicijahapšenje

Zabava, najnovije vesti »

Pevač smršao 30 kg za mesec dana! Uz ovu metodu dobio odlične rezultate, pa se pohvalio na mrežama: Provereno radi

Pevač smršao 30 kg za mesec dana! Uz ovu metodu dobio odlične rezultate, pa se pohvalio na mrežama: Provereno radi

Blic pre 7 minuta
Erik Klepton rekao ko je za njega najbolji gitarista na svetu

Erik Klepton rekao ko je za njega najbolji gitarista na svetu

Danas pre 17 minuta
Pogledali smo film „Marty Supreme“: Gejm, set, Timothée Chalamet

Pogledali smo film „Marty Supreme“: Gejm, set, Timothée Chalamet

Buro pre 17 minuta
Zimske olimpijske igre 2026. Milano-Kortina: Srbija ima tri predstavnika u dve discipline

Zimske olimpijske igre 2026. Milano-Kortina: Srbija ima tri predstavnika u dve discipline

Euronews pre 12 minuta
Reljef na platnu i boja koja teče: Natalija Miladinović predstavlja izložbu Flow

Reljef na platnu i boja koja teče: Natalija Miladinović predstavlja izložbu Flow

BizLife pre 17 minuta