Dačić: Uhapšena jedna osoba zbog bacanja bombe na porodičnu kuću Zdravka Čolića

Politika pre 3 sata
Dačić: Uhapšena jedna osoba zbog bacanja bombe na porodičnu kuću Zdravka Čolića

Motiv napada za sada nije poznat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jedno lice osumnjičeno da je bacilo bombu na porodičnu kuću Zdravka Čolića na Dedinju, dok se za drugom osobom još traga, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je, navodi se u saopštenju MUP-a, izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 1 sat
Policija u Šidu zaplenila automatsku pušku, osumnjičenom određeno zadržavanje

Policija u Šidu zaplenila automatsku pušku, osumnjičenom određeno zadržavanje

RTV pre 2 sata
Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u Beogradu, priveden osumnjičeni

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u Beogradu, priveden osumnjičeni

BBC News pre 3 sata
Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću na Dedinju

Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću na Dedinju

Serbian News Media pre 3 sata
Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, motiv i dalje nepoznat

Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, motiv i dalje nepoznat

Luftika pre 4 sati
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

NIN pre 4 sati
Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Vreme pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićZdravko ČolićTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Zabava, najnovije vesti »

Roboti-psi predviđaju erupcije vulkana?

Roboti-psi predviđaju erupcije vulkana?

Vesti online pre 18 minuta
Stefan Milenković i Simfonijski orkestar RTS-a očarali publiku na Kolarcu: Jedan od najlepših koncerata za violinu

Stefan Milenković i Simfonijski orkestar RTS-a očarali publiku na Kolarcu: Jedan od najlepših koncerata za violinu

Blic pre 8 minuta
Tri najbolje filmske adaptacije romana sestara Bronte

Tri najbolje filmske adaptacije romana sestara Bronte

Buro pre 18 minuta
"Promenila lični opis, a šteta, bila je lepa devojka" Pojavljivanje Ivane Boom Nikolić u emisiji izazvalo more komentara: Evo…

"Promenila lični opis, a šteta, bila je lepa devojka" Pojavljivanje Ivane Boom Nikolić u emisiji izazvalo more komentara: Evo kako je nekada izgledala (foto)

Kurir pre 3 minuta
Prepoznajete li pevačicu sa slike? Bila je miljenica u "Zvezdama Granda", a evo koliko se do danas promenila

Prepoznajete li pevačicu sa slike? Bila je miljenica u "Zvezdama Granda", a evo koliko se do danas promenila

Blic pre 3 minuta