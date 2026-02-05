Dačić: Uhapšena jedna osoba zbog bacanja bombe na porodičnu kuću Zdravka Čolića
Politika pre 3 sata
Motiv napada za sada nije poznat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jedno lice osumnjičeno da je bacilo bombu na porodičnu kuću Zdravka Čolića na Dedinju, dok se za drugom osobom još traga, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je, navodi se u saopštenju MUP-a, izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i