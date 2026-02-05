Uhapšen još jedan osumnjičeni u slučaju napada na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su večeras, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, još jednog osumnjičenog u slučaju napada na porodičnu kuću pevača Zdravka Čolića, saznaje Tanjug. U pitanju je M. A. (23) koji se sumnjiči da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog dela S. M. koji je uhapšen juče. Na kuću pevača je bačena bomba 3. februara. Niko nije povređen ali je pričinjena materijalna šteta.