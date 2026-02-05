Klasik Evrolige u Beogradu - Partizan izaziva Panatinaikos

RTS pre 22 minuta
Klasik Evrolige u Beogradu - Partizan izaziva Panatinaikos

Košarkaše Partizana očekuje još jedan težak meč u Evroligi, jer u "Beogradskoj areni" od 20.30 gostuje grčki Panatinaikos u okviru 27. kola Evrolige. Tok i tekstualni prenos meča možete da ispratite na Internet portalu RTS-a.

2' Vodi PAO - 0:5 Promašio je Partizan svoja prva dva napada. Neprecizni su bili Fernando i Bonga. Potom su izgubili loptu za kontru i poene Grenta. Takođe, Šorts je poentirao uz faul i iskoristio slobodno bacanje. Meč je počeo! Prvi napad za Partizan. Sjajna podrška navijača crno-belima. Startna petorka Panatinaikosa Osman, Grent, Ernangomez, Holms i Šorts. Startna petorka Partizana Pejn, Osetkovski, Fernando, Bonga i Braun. View this post on Instagram A post
Pred meč sa Zvezdom, Kataš se osvrnuo i na crno-bele: „Pobedili smo Partizan, ali znamo…!“

Hot sport pre 17 minuta
Najveći baksuz srpskog kluba sudi Crvenoj zvezdi: Navijači večitog rivala ne mogu da ga vide očima!

Hot sport pre 37 minuta
UŽIVO: Braun postiže prvi koš za Partizan, Šorts raspoložen

Sport klub pre 22 minuta
(VIDEO) Barselona reagovala i „poklonila“ se Kaliniću

Sport klub pre 47 minuta
Trener Makabija pred Zvezdu: Biće to veliki test za nas

Euronews pre 42 minuta
Evroliga odredila sudije za duel Zvezde i Makabija

B92 pre 57 minuta
Obradović: Cilj nam je, ne samo da pobedimo Makabi, nego i da dominiramo

RTV pre 1 sat
(VIDEO) Pobeda Dubaija u Evroligi koja je obradovala i navijače Crvene zvezde

Danas pre 7 minuta
Partizan jači za Dvejna Vašingtona za meč protiv Panatinaikosa

Danas pre 27 minuta
KSS prozvao Ostoju Mijailovića, Partizan ekspresno odgovorio

Danas pre 1 sat
Saša Vezenkov MVP Evrolige u januaru

Danas pre 1 sat
Saša Obradović pred Makabi: Po statistici su najbolji u pozicionom napadu, igraju brzo i konstantno se kreću

Danas pre 2 sata