Klasik Evrolige u Beogradu - Partizan izaziva Panatinaikos

Košarkaše Partizana očekuje još jedan težak meč u Evroligi, jer u "Beogradskoj areni" od 20.30 gostuje grčki Panatinaikos u okviru 27. kola Evrolige. Tok i tekstualni prenos meča možete da ispratite na Internet portalu RTS-a.

2' Vodi PAO - 0:5 Promašio je Partizan svoja prva dva napada. Neprecizni su bili Fernando i Bonga. Potom su izgubili loptu za kontru i poene Grenta. Takođe, Šorts je poentirao uz faul i iskoristio slobodno bacanje. Meč je počeo! Prvi napad za Partizan. Sjajna podrška navijača crno-belima. Startna petorka Panatinaikosa Osman, Grent, Ernangomez, Holms i Šorts. Startna petorka Partizana Pejn, Osetkovski, Fernando, Bonga i Braun.