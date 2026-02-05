Uhapšen osumnjičeni za bacanje bombe na kuću na Dedinju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa BIA i Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su S.

M. (1993) zbog sumnje da je bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće na Dedinju. Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, incident se dogodio 3. februara oko 4.52 časa, kada je osumnjičeni, zajedno sa još jednom osobom za kojom se traga, izazvao materijalnu štetu na objektu oštećenog. Uhapšeni se tereti za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i za izazivanje opšte opasnosti. S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon