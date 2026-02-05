Šta je stvarno rekao Goran Marković?

o ljubavi i poeziji, o pobuni i mladima, o Kišu i Ristiću, o lepoti i odlasku

“Neodređeno.” Tako je, na jednostavno pitanje “Kako ste?”, odgovorio Goran Marković na početku gostovanja u podkastu “Faktor 50+” u produkciji Velikih priča. Ali slavni reditelj, sve češće pisac – u to sigurno spada i njegovo dopisivanje sa kolegom Rajkom Grlićem na sajtu Velike priče, pod naslovom “Jesi li snimio ovo?” – zapravo se vrlo odredio, prema mnogim pitanjima iz srpske svakodnevice, politike i kulture. O politici i pobuni bilo je reči i u ovom razgovoru,