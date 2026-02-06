EU: TikTok šteti deci

Beta pre 50 minuta

Evropska komisija je danas saopštila da društvena mreža za objavljivanje video-snimaka TikTok treba da promeni "osnovni dizajn" svog servisa jer krši digitalne propise EU "uvođenjem opcija koje izazivaju zavisnost" i "dovode decu do kompulzivne upotrebe".

Komisija ukazuje da je dvogodišnjom istragom utvrdilo da TikTok nije uradio dovoljno da proceni kako opcije, kao što su autoplej i beskonačno skrolovanje, škode fizičkom i mentalnom zdravlju korisnika, uključujući maloletnike i "osetljive" odrasle osobe.

TikTok je negirao te tvrdnje: "Preliminarni nalazi Komisije prikazuju kategorični lažan i potpuno neosnovan opis naše platforme i preduzećemo sve potrebne mere da se suprotstavimo ovim nalazima svim sredstvima koja su nam na raspolaganju", saopštila je ta kompanija.

Mogućnosti koje TikTok pruža kao što je beskonačno skrolovanje, autoplej, notifikacije i visoko personalizovani sistemi preporuke dovode do "kompulzivne upotrebe aplikacije, posebno za našu decu, i to predstavlja veliki rizik za njihovo mentalno zdravlje i dobrobirt", rekao je portparol Evropske komisije Tomas Regnier novinarima u Briselu.

"Mere koje TikTok ima sada jednostavno nisu dovoljne",rekao je on.

Regnier je da Brisel može da donese odluku o nepoštovanju propisa i odredi novčanu kaznuu do šest odsto ukupnih godišnjih prihoda te kompanije.

Preliminarni nalazi najnoviji su primer pritiska s kojima se suočavaju TikTok i druge onlajn platforme zbog potencijalnog stvaranja zavisnosti mladih.

Australija je zabranila da mlađi od 16 godina koriste društvene mreže, a slično pripremamu dok vlade Španije, Francuske, Velike Britanije, Danske, Malezije i Egipta.

TikTok, Instagram kompanije Meta i Jutjub kompanije Gugl i su u SAD tužene da njihove platforme namerno stvaraju zavisnost i škode deci.

TikTok ima 170 miliona korisnika u Evropskoj uniji i najveći broj njih su deca, rekao je portparol EK Regnier. On je rekao da sedam odsto dece uzrasta od 12 do 15 godina provede četiri do pet sati dnevno na TikToku, a da posle ponoći deca uzrasta od 13 do 18 godina "daleko" najviše koriste tu platformu.

"Ti podaci su izuzetno alarmantni", rekao je on.

Evropska komisija je navela da TikTok podstiče potrebu da se nastavi sa skrolovanjem zato što stalno nagrađuje korisnike novim sadržajem što dovodi do smanjenje samokontrole.

TikTok ignoriše znake da neko kompulzivno koristi tu aplikaciju, kao što je vreme koju maloletnici provedu na toj platformi noću, i koliko ćesto se aplikacija otvara.

Kompanija nije uvela "razumne, srazmerne i efikasne" mere da se ti rizici umanje, navela je Evropska komisija.

Komisija je dodala da postojeće korsnička podešavanja TikToka radi ograničenja trajanja korišćenja, ali da je to lako zaobići i da mere dostupne roditeljima zahtevaju od njih vreme i veštinu.

Evropska komisija trai da TikTok uvede promene poput onemogućavanja opcija kao što je beskonačno skrolovanje, da postavi "efikasnije kočnica" za vreme provedeno pred ekranom, uključujući i noću, da i promeni "visoko personalizovan" sistem koji korisnicima nudi beskonačan niz kratkih videa zasnovanih na njihovim preferencama.

TikTok odgovara da ima mnoge alatke, kao što su prilagodljivo ograničenje trajanja korišćenja i podsetnike za spavanje što omogućava korisnicima da odluče koliko će vremena provestimkoisteći tu aplikaciju. Kompanija je takođe ukazala da ima posebne, tinejdžerske naloge koji omogućavaju roditeljima da ograniče vreme upotrebe, i koji podstiču tinejdžerske korisnike da uveče isključe aplikaciju.

(Beta, 06.02.2026)