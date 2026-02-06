Otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu

Beta pre 4 sati

U Mladenovcu je danas otvorena rekonstruisana Gimnazija, u koju je investirano oko 325 miliona dinara.

Radovi su počeli januara 2024, a urađena je sanaciju i adaptacija cele škole koja ima 586 učenika i 70 zaposlenih.

Gimnazija Mladenovac je osnovana 1950, a zgrada u kojoj je sada je sagrađena 1966. godine.

Otvaranju Gimnazije prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, ambasadorka Nemačke Anke Konrad, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predsednica Opštine Mladenovac Suzana Vasić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vesna Nedeljković.

Vučić je zahvalio vlastima u Beogradu i nemačkim partnerima koji su pomogli u finansiranju rekonstrukcije Gimnazije Mladenovac.

"To pokazuje koliko je važno da brinemo o ljudima, deci, i da rešavamo probleme. Ovo moramo da radimo i u drugim mestima, i Međulužje i Vlaški dom moraju da dobiju isti tretman", kazao je on i dodao da je stotine škola u Srbiji obnovljeno, a toliko ih je u lošem stanju.{video1}

Vučić je rekao da je najvažnije za privlačenje investitora u taj kraj da bude izgrađen auto-put od Malog Požarevca do Mladenovca, pa dalje do Aranđelovca.

"Kada se to dogodi onda će mnogo investitora hteti da dođe. Nije jednostavno, to su milijarde evra. Za to je potrebno da imate uspešnu državu", kazao je Vučić.

Neophodna su, kako ocenio, veća ulaganja u održavanje rekonstruisanih javnih objekata, u čemu treba da više učestvuju lokalne samouprave.

Vučić je naveo je da je za održavanje auto-puteva i brzih saobraćajnica godišnje potrebno 450 miliona evra.

Nemačka ambasadorka je rekla da Nemačka razvojna banka - KfW pomogla u rekonstrukciji mladenovačke gimnazije i da su radovi bili obimni.

"Obnova Gimnazije Mladenovac deo je obimnog programa KfW u sanaciji javnih zgrada širom Srbije. Trenutno pripremamo sledeću fazu, i plan je da se u okviru ovog programa obnovi 60 škola širom Srbije. Većinu radova sprovode lokalne kompanije, a ključni aspekt programa u odživost i energetska efikasnost. Ova škola će trošiti upola manje energije nego pre rekonstrukcije", kazala je Konrad.

Istakla je da je Nemačka uz građane Srbije i da će se zalagati i dalje za mir i prosperitet.

 
 

(Beta, 06.02.2026)

Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeNemačkaMladenovacDarko Glišić

