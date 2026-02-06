Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni su zadržani do 48 sati Nakon zadržavanja, oni će biti privedeni na dalju istragu i saslušanje U nastavku akcije na suzbijanju distribucije droge, kako se saznaje, UKP, PU za grad Novi Sad i Više javno tužilaštvo u Beogradu uhapsili su veći broj osoba i zaplenili 80 kilograma droge! Kako se saznaje, ova količina marihuane zaplenjena je u Surčinu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenima je