Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba
Prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni su zadržani do 48 sati Nakon zadržavanja, oni će biti privedeni na dalju istragu i saslušanje U nastavku akcije na suzbijanju distribucije droge, kako se saznaje, UKP, PU za grad Novi Sad i Više javno tužilaštvo u Beogradu uhapsili su veći broj osoba i zaplenili 80 kilograma droge! Kako se saznaje, ova količina marihuane zaplenjena je u Surčinu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenima je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaNovi SadTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u…

Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u poznatom restoranu

Blic pre 20 minuta
Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
Posetila Medenicu dan pred njegovo bekstvo. Direktor Uprave policije tvrdi: "Znamo ko mu je pomogao"

Posetila Medenicu dan pred njegovo bekstvo. Direktor Uprave policije tvrdi: "Znamo ko mu je pomogao"

Blic pre 2 sata
MUP: Uhapšen zbog paljenja vozila

MUP: Uhapšen zbog paljenja vozila

Danas pre 2 sata