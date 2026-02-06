Stravična nesreća kod Vreoca! Dvoje mrtvih u sudaru automobila i kamiona: Dete u teškom stanju hitno prevezeno u bolnicu

Na magistralnom putu kod Vreoca dogodila se teška saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodima.

U sudaru su učestvovali putničko vozilo i teretni kamion, pri čemu su dve osobe izgubile život. Na magistralnom putu kod Vreocima kod Lazarevca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća, u kojoj su stradale dve osobe, saznaje "Blic". Do saobraćajne nesreće je došlo usled direktnog sudara putničkog vozila i teretnog kamiona. U udesu su, kako nezvanično saznaje "Blic", život izgubile dve osobe iz putničkog automobila. Prema našim informacijama, povređeno je i dete,