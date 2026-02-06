Uhapšen Aleksandrin ubica sačekao ženu ispred kuće: Policija ga lišila slobode, krenuo da beži iz Niša!

Blic pre 11 minuta
Uhapšen Aleksandrin ubica sačekao ženu ispred kuće: Policija ga lišila slobode, krenuo da beži iz Niša!

Istraga ovog slučaja je u toku, dok policija još nije zvanično izdala saopštenje Ubistvo se dogodilo u trenutku kada se žrtva vraćala iz vrtića nakon što je ostavila dete Osumnjičeni za jutrošnje ubistvo Aleksandre Š. (44) u Ulici Babičkih odreda, u niškoj opštini Palilula, uhapšen je nekoliko sati nakon zločina, pišu "Novosti".

Kako se saznaje, policija ga je lišila slobode na izlazu iz Niša, nakon intenzivne potrage u kojoj je učestvovao veći broj policijskih službenika. Istraga povodom ovog teškog ubistva je u toku, a policija se za sada nije zvanično oglasila. Inače, nezvanično, jedan Nišlija, koji je dobro poznavao ubijenu ženu, Aleksandru Š. (43), tvrdi da joj je D. G., za koga se sumnja da je pucao u nju, duže vreme pretio. Više javno tužilaštvo u Nišu obavešteno je da je dana
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

UBISTVO NA PALILULI : Jutros oko 7h došlo je do pucnjave u ul. Babički odredi. Pronađeno telo ženske osobe.

UBISTVO NA PALILULI : Jutros oko 7h došlo je do pucnjave u ul. Babički odredi. Pronađeno telo ženske osobe.

Gradski portal 018 pre 11 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Aleksandre Šarković u Nišu

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Aleksandre Šarković u Nišu

Rešetka pre 41 minuta
Suprug ubijene žene iz Niša stradao u eksploziji bombe: Imao krcat dosije, Nišliji pretili paljenjem automobila

Suprug ubijene žene iz Niša stradao u eksploziji bombe: Imao krcat dosije, Nišliji pretili paljenjem automobila

Mondo pre 12 minuta
Ovo je ubijena žena (44) koju je nasred ulice ubio kum u Nišu! Hladnokrvni napadač ispalio tri hitca u žrtvu, a potom je…

Ovo je ubijena žena (44) koju je nasred ulice ubio kum u Nišu! Hladnokrvni napadač ispalio tri hitca u žrtvu, a potom je overio?

Kurir pre 46 minuta
Detalji svirepog ubistva u Nišu: Nakon što je izrešetao bivšu rukometašicu, prolazniku uputio jezive reči

Detalji svirepog ubistva u Nišu: Nakon što je izrešetao bivšu rukometašicu, prolazniku uputio jezive reči

Mondo pre 6 minuta
Mondo saznaje: Ovo je muškarac osumnjičen za ubistvo žene u Nišu - ispalio tri hica u venčanu kumu?

Mondo saznaje: Ovo je muškarac osumnjičen za ubistvo žene u Nišu - ispalio tri hica u venčanu kumu?

Mondo pre 11 minuta
Pucao 3 puta, pa se vratio na mesto zločina i uradio nešto još monstruoznije! Kamere snimile zločin u Nišu, uznemirujući…

Pucao 3 puta, pa se vratio na mesto zločina i uradio nešto još monstruoznije! Kamere snimile zločin u Nišu, uznemirujući detalji ubistva (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvoPalilula

Hronika, najnovije vesti »

Pronađeno telo žene na ulici u Nišu, ubijena iz vatrenog oružja

Pronađeno telo žene na ulici u Nišu, ubijena iz vatrenog oružja

N1 Info pre 11 minuta
Rekordna zaplena droge u Makedoniji: Zaplena od 27 tona povezana sa Srbijom

Rekordna zaplena droge u Makedoniji: Zaplena od 27 tona povezana sa Srbijom

Radio 021 pre 7 minuta
Tužilaštvo naložilo obdukciju tela ubijene žene u Nišu

Tužilaštvo naložilo obdukciju tela ubijene žene u Nišu

RTV pre 16 minuta
Pravosnažno potvrđena optužnica protiv Dragane Sotirovski

Pravosnažno potvrđena optužnica protiv Dragane Sotirovski

Južne vesti pre 37 minuta
Apelacioni sud u Nišu potvrdio optužnicu protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski

Apelacioni sud u Nišu potvrdio optužnicu protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski

Nedeljnik pre 36 minuta