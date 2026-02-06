Uhapšen Aleksandrin ubica sačekao ženu ispred kuće: Policija ga lišila slobode, krenuo da beži iz Niša!

Istraga ovog slučaja je u toku, dok policija još nije zvanično izdala saopštenje Ubistvo se dogodilo u trenutku kada se žrtva vraćala iz vrtića nakon što je ostavila dete Osumnjičeni za jutrošnje ubistvo Aleksandre Š. (44) u Ulici Babičkih odreda, u niškoj opštini Palilula, uhapšen je nekoliko sati nakon zločina, pišu "Novosti".

Kako se saznaje, policija ga je lišila slobode na izlazu iz Niša, nakon intenzivne potrage u kojoj je učestvovao veći broj policijskih službenika. Istraga povodom ovog teškog ubistva je u toku, a policija se za sada nije zvanično oglasila. Inače, nezvanično, jedan Nišlija, koji je dobro poznavao ubijenu ženu, Aleksandru Š. (43), tvrdi da joj je D. G., za koga se sumnja da je pucao u nju, duže vreme pretio. Više javno tužilaštvo u Nišu obavešteno je da je dana