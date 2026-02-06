Užas kod Požarevca: Muškarac nakon svađe nasmrt pretukao brata!

R. A. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati po nalogu Tužilaštva Osumnjičeni je navodno zadao više udaraca svom bratu, nakon čega je preminuo Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su R. A. (72) iz okoline Golupca, zbog sumnje da je 4. februara ubio svog dve godine starijeg brata. On je osumnjičen za krivično delo ubistvo, saopšteno je iz Policijske uprave u Požarevcu. Sumnja se da je on 4. februara u porodičnoj kući, nakon kraće