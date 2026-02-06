FAZ: Delhaize tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Maloprodajna grupa Ahold Delhaize iz Holandije pokrenula je u Sjedinjenim Američkim Državama arbitražni postupak protiv Srbije zbog mešanja u njene profitne marže i samim tim i u maloprodajne cene, saznao je nemački dnevni list " Frankfurter Allgemeine Zeutung".

Kako saznaje nemački list, holandska kompanija je podnela zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje interesa (ICSID), koji je deo Grupe Svetske banke u Vašingtonu. Na pitanje nemačkog dnevnika, kompanija je dodala da je mesecima bezuspešno pregovarala o prijateljskom rešenju sa srpskim vlastima, ali da je Vlada Srbije, kako je navela, dovela njenu podružnicu - Delhaize Srbija - "u gubitaški položaj sa trenutnim dejstvom". "Pozadina ovoga su rastući