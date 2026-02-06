FAZ: Delhaize tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Bloomberg Adria pre 15 minuta  |  Nenad Radičević
FAZ: Delhaize tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Maloprodajna grupa Ahold Delhaize iz Holandije pokrenula je u Sjedinjenim Američkim Državama arbitražni postupak protiv Srbije zbog mešanja u njene profitne marže i samim tim i u maloprodajne cene, saznao je nemački dnevni list " Frankfurter Allgemeine Zeutung".

Kako saznaje nemački list, holandska kompanija je podnela zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje interesa (ICSID), koji je deo Grupe Svetske banke u Vašingtonu. Na pitanje nemačkog dnevnika, kompanija je dodala da je mesecima bezuspešno pregovarala o prijateljskom rešenju sa srpskim vlastima, ali da je Vlada Srbije, kako je navela, dovela njenu podružnicu - Delhaize Srbija - "u gubitaški položaj sa trenutnim dejstvom". "Pozadina ovoga su rastući
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Ministarka trgovine: Zahtev Deleza za arbitražu očekivan, odolevamo pritiscima od septembra

Ministarka trgovine: Zahtev Deleza za arbitražu očekivan, odolevamo pritiscima od septembra

Insajder pre 35 minuta
Delez tuži Srbiju zbog cenovnih ograničenja

Delez tuži Srbiju zbog cenovnih ograničenja

Nova ekonomija pre 45 minuta
Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži u Srbiji; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra…

Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži u Srbiji; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra

RTV pre 41 minuta
Delez tužio Srbiju međunarodnom sudu zbog Uredbe o maržama

Delez tužio Srbiju međunarodnom sudu zbog Uredbe o maržama

Serbian News Media pre 20 minuta
"Delez" zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja marži; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra

"Delez" zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja marži; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra

RTS pre 6 minuta
Vučićeve „čudesne marže“ pred sudom u Americi

Vučićeve „čudesne marže“ pred sudom u Americi

Vreme pre 30 minuta
Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži, Lazarević: Nisu diskriminisani

Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži, Lazarević: Nisu diskriminisani

NIN pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HolandijaVlada SrbijeSvetska bankaVašingtonBelgija

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka trgovine: Zahtev Deleza za arbitražu očekivan, odolevamo pritiscima od septembra

Ministarka trgovine: Zahtev Deleza za arbitražu očekivan, odolevamo pritiscima od septembra

Insajder pre 35 minuta
Delez tuži Srbiju zbog cenovnih ograničenja

Delez tuži Srbiju zbog cenovnih ograničenja

Nova ekonomija pre 45 minuta
FAZ: Delhaize tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

FAZ: Delhaize tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Bloomberg Adria pre 15 minuta
Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži u Srbiji; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra…

Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži u Srbiji; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra

RTV pre 41 minuta
Vlada odlučila – umanjenje računa za građane koji su tokom januara više dana bili bez struje

Vlada odlučila – umanjenje računa za građane koji su tokom januara više dana bili bez struje

RTS pre 6 minuta