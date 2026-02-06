Arbitraža zbog marže u Srbiji

Holandska kompanija Ahold Delez potvrdila je danas da je Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova podnela zahtev za arbitražu, kako bi zaštitila prava na osnovu bilateralnog investicionog sporazuma između Srbije i Holandije, nakon regulatornih mera koja je u septembru 2025. primenila Vlada Srbije.

Kompanija je navela da se nije olako odlučila za arbitražu i da su taj korak preduzeli nakon meseci intenzivnih napora da se uključe u konstruktivni dijalog sa vlastima u Srbiji i nađu rešenje koje će biti u interesu kupaca, ekonomije i dugoročne investicione klime u Srbiji, ali da to nije urodilo plodom. Navodi se da je cilj arbitraže da se osigura da se obaveze iz međunarodnih sporazuma poštuju i da se očuva predvidivo, transparentno i pravično investiciono