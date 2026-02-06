Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži, Lazarević: Nisu diskriminisani

NIN pre 22 minuta  |  Tanjug
Delez zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja trgovačkih marži, Lazarević: Nisu diskriminisani

Ahold Delhaize grupacija, čiji je član Delez Srbija, zatražila je arbitražu pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova - ICSID u Vašingtonu zbog primene uredbe o ograničenju trgovačkih marži u našoj zemlji, preneo je Tanjug.

U pitanju je Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova - ICSID (Center for Setlements of Investments Disputes), svetstka institucija koja se bavi rešavanjem sporova između država i stranih investitora. ICSID je deo Grupacije Svetske banke i njegovo glavno sedište je u Vašingtonu. Kompanija Ahold Delhaize potvrdila je da je podnela zahtev za arbitražu Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova (ICSID) kako bi zaštitila svoja prava prema
