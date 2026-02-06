Prikupljanje potpisa na Filozofskom fakultetu za hitnu zaštitu prava profesorke Jelene Kleut

Danas pre 1 sat  |  N1
Prikupljanje potpisa na Filozofskom fakultetu za hitnu zaštitu prava profesorke Jelene Kleut
Akademska mreža Slobodan univerzitet poziva koleginice i kolege da svojim potpisom podrže urgenciju koju upućuju predsednici Upravnog suda, sa zahtevom da se slučaj profesorke Jelene Kleut tretira kao prioritet, navode u objavi na Instagramu. „Zašto je ovo važno? Nakon što je Senat Univerziteta u Novom Sadu u proširenom sastavu, bez jasnog obrazloženja, odbio žalbu na odluku da profesorka Kleut ne bude izabrana u zvanje redovne profesorke, pokrenuti su sudski
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Slobodan univerzitet poziva na prikupljanje potpisa: Zahtev Upravnom sudu da slučaj Jelene Kleut bude prioritet

Slobodan univerzitet poziva na prikupljanje potpisa: Zahtev Upravnom sudu da slučaj Jelene Kleut bude prioritet

Nedeljnik pre 1 sat
Slobodan univerzitet poziva na prikupljanje potpisa: Slučaj Jelene Kleut hitno pred sudom

Slobodan univerzitet poziva na prikupljanje potpisa: Slučaj Jelene Kleut hitno pred sudom

Luftika pre 1 sat
Prikupljanje potpisa na Filozofskom fakultetu za hitnu zaštitu prava profesorke Jelene Kleut

Prikupljanje potpisa na Filozofskom fakultetu za hitnu zaštitu prava profesorke Jelene Kleut

N1 Info pre 2 sata
Prikupljanje potpisa za urgenciju za zaštitu prava Jelene Kleut

Prikupljanje potpisa za urgenciju za zaštitu prava Jelene Kleut

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSenat

Društvo, najnovije vesti »

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Cenzolovka pre 33 minuta
Pripreme terena za izbore: Bujica prorežimskih medija, jačanje monopola i satanizacija kritike

Pripreme terena za izbore: Bujica prorežimskih medija, jačanje monopola i satanizacija kritike

Mašina pre 3 minuta
Otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu

Otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu

N1 Info pre 3 minuta
Pronađeno telo žene u niškom naselju Palilula

Pronađeno telo žene u niškom naselju Palilula

Beta pre 38 minuta
Pojeftinila nafta za tri odsto

Pojeftinila nafta za tri odsto

Kamatica pre 43 minuta