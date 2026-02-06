„Sadašnja vremena su mnogo drastičnija“: Goran Marković govorio o svojim filmovima koji su inspirisani devedesetim

Projekcija filmova „Kordon“ i „Srbija, godine nulte“ Gorana Markovića održana je večeras u Muzeju devedesetih, nakon čega je autor sa publikom razgovarao o svojim ostvarenjima i o životu devedesetih.

Marković je nakon projekcije filmova istakao da je film „Srbija, godine nulte“ nastao tako što ga je francuski filozof Bernar Anri-Levi pitao da snimi film za njega i pozvao ga da se nađu u njegovom dvorcu u Marakešu. On mu je rekao da želi da snimi film „kakav hoće“, navodeći da je to istovremeno i „idealna ponuda“, ali i „paklena pomoranža“. „Tada sam utvrdio da su ograničenja jako dobar putokaz“, naveo je Marković. Marković je rekao da je za vreme „Miloševićeve