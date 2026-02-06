„Sadašnja vremena su mnogo drastičnija“: Goran Marković govorio o svojim filmovima koji su inspirisani devedesetim

Danas pre 16 minuta  |  FoNet
„Sadašnja vremena su mnogo drastičnija“: Goran Marković govorio o svojim filmovima koji su inspirisani devedesetim

Projekcija filmova „Kordon“ i „Srbija, godine nulte“ Gorana Markovića održana je večeras u Muzeju devedesetih, nakon čega je autor sa publikom razgovarao o svojim ostvarenjima i o životu devedesetih.

Marković je nakon projekcije filmova istakao da je film „Srbija, godine nulte“ nastao tako što ga je francuski filozof Bernar Anri-Levi pitao da snimi film za njega i pozvao ga da se nađu u njegovom dvorcu u Marakešu. On mu je rekao da želi da snimi film „kakav hoće“, navodeći da je to istovremeno i „idealna ponuda“, ali i „paklena pomoranža“. „Tada sam utvrdio da su ograničenja jako dobar putokaz“, naveo je Marković. Marković je rekao da je za vreme „Miloševićeve
Otvori na danas.rs

Goran Marković »

Pamfletista iz Informera protiv akademika SANU

Pamfletista iz Informera protiv akademika SANU

Danas pre 7 sati
Šta je stvarno rekao Goran Marković?

Šta je stvarno rekao Goran Marković?

Velike priče pre 18 sati
Vladimir Paskaljević: Marković bi najbolji film o antisrpstvu napravio snimajući predsednika i „toaletarce“ samo mobilnim…

Vladimir Paskaljević: Marković bi najbolji film o antisrpstvu napravio snimajući predsednika i „toaletarce“ samo mobilnim telefonom

Danas pre 1 dan
Filmska kritika: Zanosan kaleidoskop tame, traume, nostalgije...

Filmska kritika: Zanosan kaleidoskop tame, traume, nostalgije...

NIN pre 2 dana
Šta kaže Boris Tadić o napadu ministarke na Gorana Markovića?

Šta kaže Boris Tadić o napadu ministarke na Gorana Markovića?

Danas pre 1 dan
"Zaljubi se u naslov": Pozorište na Terazijama povodom Dana zaljubljenih uz kupljene ulaznice, daruje i knjige (video)

"Zaljubi se u naslov": Pozorište na Terazijama povodom Dana zaljubljenih uz kupljene ulaznice, daruje i knjige (video)

Euronews pre 1 dan
Zašto se naša čaršija pravi da je iznenađena napadima na Gorana Markovića?

Zašto se naša čaršija pravi da je iznenađena napadima na Gorana Markovića?

Danas pre 1 dan
Goran Marković »

Ključne reči

Goran Marković

Kultura, najnovije vesti »

„Sadašnja vremena su mnogo drastičnija“: Goran Marković govorio o svojim filmovima koji su inspirisani devedesetim

„Sadašnja vremena su mnogo drastičnija“: Goran Marković govorio o svojim filmovima koji su inspirisani devedesetim

Danas pre 16 minuta
Objavljen prvi trejler za film „Maša i medvedi“

Objavljen prvi trejler za film „Maša i medvedi“

Danas pre 3 sata
Novi filmovi i serije koje ne treba da propustite na striming servisima

Novi filmovi i serije koje ne treba da propustite na striming servisima

Danas pre 3 sata
Ovaj glumac će biti Kralj Ibi u novoj verziji ove predstave

Ovaj glumac će biti Kralj Ibi u novoj verziji ove predstave

Danas pre 5 sati
BitefArtCafe najavljuje sezonu koncerata koja spaja regionalne legende i svetske muzičke vizionare

BitefArtCafe najavljuje sezonu koncerata koja spaja regionalne legende i svetske muzičke vizionare

Danas pre 6 sati