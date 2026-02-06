Spasojević (FPN): Nerealno da u Vučićevoj Srbiji bilo ko blizak njemu bude pravosnažno osuđen

Profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević za N1 je rekao da ga brine, kao građanina Srbije i kao člana akademske zajednice – da je vlast ohrabrena i da njihove „represivne mere i antievropski zakoni“ ne nailaze na dovoljan otpor javnosti.

Kako smatra, vlast „vrlo agilno radi na sečenju svih poluga koje građani i studenti imaju na raspolaganju“. „Zato se menjaju pravosudni zakoni, zato se vrši pritisak na medije i univerzitet i cilj toga je da se potkopaju osnovi pobune – da kada ponovo budemo došli u sličnu situaciju, da resursi i kapaciteti onih koji su protiv vlasti budu manji nego što su bili u novembru 2024. godine“, naveo je Spasojević za N1. Dodao je i da mu deluje kao da predsednik bira