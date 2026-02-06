Šta je Ivica Dačić rekao o danas uhapšenom Albancu?

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na graničnom prelazu Batrovci uhapsila M.L. (45) iz Peći, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije. „On se sumnjiči da je tokom 1998 i 1999. godine, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova – Operativna zona Dukađini, najpre prošao selektivnu