Šta je Ivica Dačić rekao o danas uhapšenom Albancu?

Danas pre 1 sat  |  Fonet
Šta je Ivica Dačić rekao o danas uhapšenom Albancu?
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na graničnom prelazu Batrovci uhapsila M.L. (45) iz Peći, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije. „On se sumnjiči da je tokom 1998 i 1999. godine, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova – Operativna zona Dukađini, najpre prošao selektivnu
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Bivši pripadnik OVK uhapšen na teritoriji Srbije

Bivši pripadnik OVK uhapšen na teritoriji Srbije

Danas pre 3 sata
MUP Kosova otvorio besplatnu liniju za zakone o strancima i vozilima

MUP Kosova otvorio besplatnu liniju za zakone o strancima i vozilima

Danas pre 5 sati
Uhapšen OVK terorista: Akciju sproveli MUP i BIA - evo šta Dačić kaže!

Uhapšen OVK terorista: Akciju sproveli MUP i BIA - evo šta Dačić kaže!

Pravda pre 3 sata
MUP: Uhapšen bivši pripadnik OVK osumnjičen za ratne zločine

MUP: Uhapšen bivši pripadnik OVK osumnjičen za ratne zločine

Radio 021 pre 2 sata
Bivši pripadnik OVK uhapšen na teritoriji Srbije

Bivši pripadnik OVK uhapšen na teritoriji Srbije

N1 Info pre 3 sata
Bivši pripadnik OVK uhapšen u Srbiji: Oglasio se ministar Dačić

Bivši pripadnik OVK uhapšen u Srbiji: Oglasio se ministar Dačić

Blic pre 3 sata
Ko sve od 15. marta postaje "stranac" na KiM? Stižu novi Kurtijevi propisi, evo šta to znači za Srbe

Ko sve od 15. marta postaje "stranac" na KiM? Stižu novi Kurtijevi propisi, evo šta to znači za Srbe

Telegraf pre 3 sata

Ključne reči

KosovoIvica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPBatrovci

Politika, najnovije vesti »

Stefan Janjić (SRCE): Vučić može da pomiluje samog sebe

Stefan Janjić (SRCE): Vučić može da pomiluje samog sebe

Danas pre 1 sat
„Vidim Vučića kao novog premijera…“: Ko to priželjkuje?

„Vidim Vučića kao novog premijera…“: Ko to priželjkuje?

Danas pre 1 sat
Šta je Ivica Dačić rekao o danas uhapšenom Albancu?

Šta je Ivica Dačić rekao o danas uhapšenom Albancu?

Danas pre 1 sat
"Vučića očekujem da vidim kao premijera" Vučević: Ima legitimitet jer je pre svega dva puta biran

"Vučića očekujem da vidim kao premijera" Vučević: Ima legitimitet jer je pre svega dva puta biran

Blic pre 3 sata
Evropski put Srbije između obećanja i sumnji: "Mora tačno da se zna šta je čija uloga"

Evropski put Srbije između obećanja i sumnji: "Mora tačno da se zna šta je čija uloga"

Blic pre 3 sata