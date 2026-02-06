Kakvo će ovo rivalstvo biti! Revolveraški okršaj Vembanjame i Flega: Francuz odneo pobedu, a čudesni tinejdžer nastavio da piše istoriju! (video)

Kurir pre 1 sat
Kakvo će ovo rivalstvo biti! Revolveraški okršaj Vembanjame i Flega: Francuz odneo pobedu, a čudesni tinejdžer nastavio da…

Košarkaši San Antonija savladali su prethodne noći na gostovanju Dalas Maverikse rezultatom 135:123.

Goste je do pobede u teksaškom derbiju vodio Viktor Vembanjama sa 29 poena, 11 skokova, šest asistencija i tri blokade, Harison Barns je postigao 19 poena, a poen manje je upisao Stefon Kasl, uz sedam skokova i šest asistencija. U ekipi Dalasa četvrti put uzastopno preko 30 poena postigao je prvi izbor na NBA draftu Kuper Fleg. Fleg je postigao 32 poena, pa se tako 19-godišnjak pridružio Majklu Džordanu, Bernardu Kingu, Alenu Ajversonu i Džejlenu Grinu kao jedini
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Video) Vučkevićev povratak u stilu: Vodio Vizardse do iznenađujuće pobede nad liderom, Dončić povređen

(Video) Vučkevićev povratak u stilu: Vodio Vizardse do iznenađujuće pobede nad liderom, Dončić povređen

Dnevnik pre 1 sat
Povredio se Dončić VIDEO

Povredio se Dončić VIDEO

B92 pre 1 sat
Muk u Los Anđelesu! Luka Dončić se povredio, hitno zakazano snimanje

Muk u Los Anđelesu! Luka Dončić se povredio, hitno zakazano snimanje

Večernje novosti pre 1 sat
​Tristan Vukčević postigao 14 poena u pobedi Vašingtona u Detroitu

​Tristan Vukčević postigao 14 poena u pobedi Vašingtona u Detroitu

Politika pre 59 minuta
NBA: Dobra partija Tristana Vukčevića u pobedi Vašingtona, povreda Luke Dončića

NBA: Dobra partija Tristana Vukčevića u pobedi Vašingtona, povreda Luke Dončića

Danas pre 1 sat
Luka povređen, Zubac trejdovan, Tristan se vratio uz "bum", šok za lidera!

Luka povređen, Zubac trejdovan, Tristan se vratio uz "bum", šok za lidera!

Sportske.net pre 2 sata
Luka Dončić vikao i udarao po svlačionici: Zabolelo ga ispod leđa, odšepao sa terena i pobesneo

Luka Dončić vikao i udarao po svlačionici: Zabolelo ga ispod leđa, odšepao sa terena i pobesneo

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAIzbori

Sport, najnovije vesti »

Strelkinja iz Lebana odbranila titulu šampionke Evrope, zlato na prvenstvu osvojila i mlada Leskovčanka

Strelkinja iz Lebana odbranila titulu šampionke Evrope, zlato na prvenstvu osvojila i mlada Leskovčanka

Južne vesti pre 19 minuta
Stojaković najavio napad na titulu i ističe: "Teško mi je i krivo jer ne postoji jedinstvo!"

Stojaković najavio napad na titulu i ističe: "Teško mi je i krivo jer ne postoji jedinstvo!"

Sportske.net pre 18 minuta
Grad će podržati uspehe Ženskog kuglaškog kluba „Mladost“

Grad će podržati uspehe Ženskog kuglaškog kluba „Mladost“

Veliki park pre 43 minuta
Igrači Monaka se spremaju za štrajk? Klub srpskog reprezentativca u ozbiljnoj krizi!

Igrači Monaka se spremaju za štrajk? Klub srpskog reprezentativca u ozbiljnoj krizi!

Hot sport pre 8 minuta
Poznat raspored: Evo kad naši teniseri kreću u pohod na Dejvis kup!

Poznat raspored: Evo kad naši teniseri kreću u pohod na Dejvis kup!

Hot sport pre 23 minuta