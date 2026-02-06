Kakvo će ovo rivalstvo biti! Revolveraški okršaj Vembanjame i Flega: Francuz odneo pobedu, a čudesni tinejdžer nastavio da piše istoriju! (video)

Košarkaši San Antonija savladali su prethodne noći na gostovanju Dalas Maverikse rezultatom 135:123.

Goste je do pobede u teksaškom derbiju vodio Viktor Vembanjama sa 29 poena, 11 skokova, šest asistencija i tri blokade, Harison Barns je postigao 19 poena, a poen manje je upisao Stefon Kasl, uz sedam skokova i šest asistencija. U ekipi Dalasa četvrti put uzastopno preko 30 poena postigao je prvi izbor na NBA draftu Kuper Fleg. Fleg je postigao 32 poena, pa se tako 19-godišnjak pridružio Majklu Džordanu, Bernardu Kingu, Alenu Ajversonu i Džejlenu Grinu kao jedini