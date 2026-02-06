Sve je spremno za veliko otvaranje ZOI 2026: Miloš i Anja nose zastavu Srbije!

Kurir pre 30 minuta
Sve je spremno za veliko otvaranje ZOI 2026: Miloš i Anja nose zastavu Srbije!

Srpski takmičari u nordijskom skijanju Miloš Milosavljević i Anja Ilić zajedno će nositi zastavu Srbije na otvaranju 25.

Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, saopštio je danas Olimpijski komitet Srbije (OKS). Organizatori su zbog velike udaljenosti borilišta odlučili da se po prvi put defile na otvaranju održi na čak četiri lokacije, a srpski predstavnici će zastavu nositi u Predacu, u autonomnoj provinciji Trento. Pored Milosavljević i Ilić, Srbiju će na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama predstavljati i takmičar u alpskom skijanju - Aleksa Tomović. Svečano otvaranje
