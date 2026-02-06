Zaplenjeno 80 kilograma marihuane u Beogradu: uhapšena tri muškarca

Zaplenjeno 80 kilograma marihuane u Beogradu: uhapšena tri muškarca

Inspektori novosadske kriminalističke policije uhapsili su B. P. (22), N. M. (31) i S. B. (27) kada su pretresom automobila na teritoriji Beograda pronašli 80 kilograma marihuane, manju količinu kokaina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Kako je saopštila Policijska uprava u Novom Sadu, oni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu Višem javnom tužiocu u Beogradu. Akciju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i
