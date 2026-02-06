Pet stvari koje treba da znate o Crvenom krstu Srbije

Biljana Mitrović ima 18 godina, a skoro pola decenije je volonterka Crvenog krsta. "Jednostavno, volim da pomažem ljudima", kaže smeđokosa tinejdžerka za BBC na srpskom.

Istorija Crvenog krsta u Srbiji je više od osam puta starija od Biljane. Najstarija humanitarna organizacija u Srbiji, osnovana je 1876. godine na inicijativu vojnog lekara Vladana Đorđevića. Bilo je jedno od prvih 15 društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u čitavom svetu, nastalo 13 godina od osnivanja Međunarodnog Crvenog krsta. U svakoj opštini i gradu u Srbiji, Crveni krst ima sopstvenu organizaciju, odnosno razvijenu mrežu koja omogućava da pomoć stigne