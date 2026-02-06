Počinju Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini: Srbija učestvuje sa troje predstavnika

Politika pre 1 sat
Počinju Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini: Srbija učestvuje sa troje predstavnika

Maraja Keri i Andrea Bočeli pred 80.000 ljudi na stadionu

Svečanom ceremonijom na stadionu Milana i Intera danas u 20 časova zvanično počinju 25. po redu Zimske olimpijske igre, koje će trajati do 22. februara, a Srbija će imati tri predstavnika. Na trećim po redu Igrama koje organizuje Italija, čiji su ovog puta zvanično domaćini Milano i Kortina d'Ampeco, Srbiju će predstavljati Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju i Aleksa Tomović u alpskom skijanju. Na ZOI 2026. ukupno će se takmičiti 2.871 sportista,
