Direktan sudar automobila i kamiona kod Vreoca – dvoje poginulih, dečak i majka povređeni

Dvoje povređenih prevezeno je na reanimaciju Urgentnog centra u Beogradu. Obustavljen saobraćaj na putu Lazarevac-Vreoci.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko sedam sati na magistralnom putu kod Vreoca, saznaje RTS u Hitnoj pomoći u Lazarevcu. Dvoje ljudi je poginulo, a desetogodišnji dečak i majka teško su povređeni. Povređeni su prevezeni na reanimaciju Urgentnog centra i u stabilnom su stanju. Kako RTS saznaje, dete je na dijagnostici, a majka je prebačena u operacionu salu. Do nesreće je došlo u direktnom sudaru putničkog vozila i teretnog kamiona. Saobraćaj na Ibarskoj magristali