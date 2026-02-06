Počinju 25. Zimske olimpijske igre – Srbija sa tri predstavnika u Milanu i Kortini

Ceremonijom na stadionu "San Siro" u Milanu biće započeto 25. izdanje Zimskih olimpijskih igara. Osim Milana, takmičenja će biti organizovana i u Kortini d'Ampeco. Na Igrama će učestvovati 2.871 sportista iz 93 države, a Srbiju će predstavljati Aleksa Tomović u alpskom skijanju, kao i Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju.

Zajednička kandidatura Milana i Kortine d’Ampeco dobila je organizaciju Zimskih olimpijskih igara 2026. godine na 134. zasedanju Međunarodnog olimpijskog komiteta, održanom 24. juna 2019. godine, pobedivši drugu zajedničku kandidaturu Stokholma i Orea iz Švedske. Olimpijske igre Milano–Kortina 2026 biće prve u istoriji koje će zvanično biti organizovane u dva grada. Milano će prvenstveno biti domaćin takmičenja u dvoranskim, odnosno ledenim sportovima, dok će se