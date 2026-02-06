Preokret u odnosima – Moskva i Vašington obnavljaju vojni dijalog na visokom nivou

Rat u Ukrajini – 1.444. dan. Ukrajina i Rusija završile su drugu rundu pregovora u Abu Dabiju uz posredovanje SAD, postigavši dogovor o velikoj razmeni zarobljenika, dok su Vašington i Moskva dogovorili ponovno uspostavljanje vojnog dijaloga na visokom nivou, nakon više godina prekida komunikacije.

Napad na energetsku infrastrukturu u Brjanskoj oblasti Energetsku infrastruktura u Brjanskoj oblasti napali su ukrajinski drnovi, saopštio je gubernator Aleksandar Bogomaz. "Ukrajinske oružane snage su pokrenule namerni kombinovani napad koristeći višecevne raketne sisteme HIMARS i bespilotne letelice na mlazni pogon avionskog tipa", napisao je Bogomaz na Telegram kanalu. Nekoliko naselja u Klincijskom okrugu ostalo je bez struje. Prema rečima gubernatora,