„Vašington post“ otpustio trećinu zaposlenih

List „Vašington post“ otpustio je trećinu zaposlenih i ukinuo sportsku rubriku, književni dodatak i više dopisničkih mesta u inostranstvu, u okviru opsežnih mera smanjenja troškova koje su pogodile gotovo sva odeljenja redakcije.

Prema navodima iz redakcije, otpušteni su svi dopisnici i urednici lista sa Bliskog istoka, kao i brojni novinari koji su izveštavali sa ratnih i kriznih područja. Izvršni urednik lista Met Mari rekao je da su otpuštanja „bolna“, ali neophodna kako bi se kompanija prilagodila promenama u tehnologiji i navikama publike, i postavila poslovanje na održivije temelje. On je zaposlenima poručio da list ne može „da bude sve svima“ i najavio je fokus na oblasti poput