Liverpul želi pobede, Slot najavljuje: "Ulazimo u završnicu sezone, važan rezultat protiv Mančester sitija"

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Menadžer fudbalskog kluba Liverpul, Arne Slot izjavio je danas da je veoma važno da njegov tim ostvari dobar rezultat na predstojećem meču protiv Mančester sitija, preneo je danas Skaj sports.

Fudbaleri Liverpula dočekaće u nedelju od 17.30 časova na Enfildu ekipu Mančester sitija u utakmici 25. kola Premijer lige. U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 9. novembra, Mančester siti je na svom terenu pobedio Liverpul 3:0 u meču 11. kola Premijer lige. - Posebno pamtim utakmicu koju smo igrali na Itihadu i u velikom delu prvog poluvremena bili smo nadigrani. Ovo je još jedan trenutak da vidimo gde se nalazimo u razvoju tima. Znamo koliko je
Kurir pre 7 minuta
Kurir pre 1 sat
Danas pre 11 sati
Kurir pre 7 minuta
Kurir pre 1 sat
Kurir pre 3 sata
Telegraf pre 3 sata
Vranje news pre 4 sati