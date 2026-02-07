Đurđević Stamenkovski: Vučić pokazao kakav će biti premijer, prodrmao nas je na sednici vlade

Beta pre 32 minuta

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da "misli da je predsednik (Srbije Aleksandar Vučić) svojim nastupom na prethodnoj sednici vlade nagovestio kako će da izgleda vlada na čijem on bude bio čelu".

"A pokazao je to tako što je prodrmao sve nas iako zaista smatram da se većina ministara trudi, postoje oni koji zanemaruju svoje ministarske obaveze, ali većina njih se zaista trudi i posvećena je", rekla je Đurđević Stamenkovski za TV Pink.

"Naravno uvek tu imate više faktora - saradnici, državna uprava, lokalna samouprava, ali sve na kraju zavisi od čoveka, da se ne zavaravamo, na kraju je najvažnije kakvog gde čoveka imaš", rekla je ona.

"Ljudi osećaju kad se neko posveti poslu. Kada imate, na primer, učitelje koji su posvećeni dečici, kakav god da je program i škola, on može da donese tu dodatnu vrednost i da proizvede nešto što stotine zakona ne definiše. Možete da imate najbolje zakone ali ako takvi nisu i ljudi uzaludno je", ukazala je Đurđević Stamenkovski.

(Beta, 07.02.2026)