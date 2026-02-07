Ponoš: Vlast šalje Briselu signale da će skloniti Mrdićeve zakone, ako se otkoče pare iz plana rasta

Beta pre 50 minuta

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da vlast u Srbiji "šalje signale Briselu" da će skloniti izmenjeni set pravosudnih zakona koji su usvojeni na predlog poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića (takozvane Mrdićeve zakone), ako se Srbiji "otkoče pare iz plana rasta", finansijskog mehanizma Evropske unije (EU) za zemlje Zapadnog Balkana.

"Šta je genije smislio - šalje signale Briselu da će da skloni Mrdićeve zakone ako mu se otkoče pare iz plana rasta. To je igra koju je uspevao da im proda u nekoliko navrata. Napravi problem da bi naplatio njegovo rešavanje", naveo je Ponoš na društvenoj mreži Iks (X).

Prema njegovim rečima, to je potez iz "arsenala spoljne politike koja se proslavila 'strategijom' vizne liberalizacije za treće zemlje".

"Tako su Iranu ukinute vize bez obaveštavanja EU, a onda su posle nekoliko meseci, pod pritiskom EU, vraćene bez obaveštavanja iranske strane. Slično je bilo sa Indijom, Burundijem... Primer principijelne spoljne politike je ukidanje viza za otpriznanje Kosova, a onda ponovno uvođenje. Poseban biser ipak je ukidanje viza za Kolumbiju 2019. na insistiranje (Slaviše) Kokeze", naveo je Ponoš.

Ocenio je da takva "šibicarska i prevarantska spoljna politika" ne prolazi bez posledica ni u odnosima za nejakim zemljama.

"Kad se pokuša u odnosima sa silama, posledice su brutalne. Ozbiljan problem za zemlju je kad njen predsednik ne sme da priviri ni u Vašington ni u Moskvu. Brisel i dalje trpi šibicarenje. Dokle?", pitao je lider stranke SRCE.

(Beta, 07.02.2026)