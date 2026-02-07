Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Danas pre 2 sata  |  Beta
Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Iran će napasti američke baze na Bliskom istoku ukoliko ga napadnu američke snage koje su raspoređene u regionu, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Naglasio je da se to ne bi smelo tumačiti kao napad na zemlje domaćine tih baza. Aragči je govorio za katarsku televiziju Al Džazira, dan nakon što su Teheran i Vašington obećali da će nastaviti indirektne pregovore o iranskom nuklearnom pitanju, posle, kako su obe strane navele, pozitivnih razgovora održanih u Omanu. Iako Aragči nije naveo datum naredne runde pregovora, američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi oni mogli biti održani već početkom sledeće
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Iran žestoko zapretio napadom na američke vojne baze: Ukoliko ovo učine, sledi momentalni udar

Iran žestoko zapretio napadom na američke vojne baze: Ukoliko ovo učine, sledi momentalni udar

Mondo pre 28 minuta
Iran preti bombardovanjem američkih baza u regionu: "Domaćini ne treba da shvate kao napad na njih!"

Iran preti bombardovanjem američkih baza u regionu: "Domaćini ne treba da shvate kao napad na njih!"

Kurir pre 1 sat
Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Beta pre 3 sata
Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Serbian News Media pre 3 sata
Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Nedeljnik pre 2 sata
Iran preti bombardovanjem američkih baza na Bliskom istoku ako bude napadnut

Iran preti bombardovanjem američkih baza na Bliskom istoku ako bude napadnut

N1 Info pre 2 sata
Zaoštravanje sa Iranom: Trampu poručeno da su mete "vojne baze u regionu"

Zaoštravanje sa Iranom: Trampu poručeno da su mete "vojne baze u regionu"

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokVašingtonTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Nismo slali trupe u Jugoslaviju, nećemo ni u Ukrajinu" Orban otkrio da ga je Bil Klinton zamolio da 1999. pruži pomoć: Rekao…

"Nismo slali trupe u Jugoslaviju, nećemo ni u Ukrajinu" Orban otkrio da ga je Bil Klinton zamolio da 1999. pruži pomoć: Rekao sam mu "ne, gospodine!"

Blic pre 9 minuta
Južnokorejska platforma greškom poklonila bitkoine vredne 40 milijardi dolara

Južnokorejska platforma greškom poklonila bitkoine vredne 40 milijardi dolara

NIN pre 19 minuta
Prihodi Rusije od prodaje energetskih resursa u drastičnom padu

Prihodi Rusije od prodaje energetskih resursa u drastičnom padu

NIN pre 19 minuta
Haos tokom demonstracija u Solunu: Uhapšeno 313 osoba, policija koristila suzavce i šok bombe (foto)

Haos tokom demonstracija u Solunu: Uhapšeno 313 osoba, policija koristila suzavce i šok bombe (foto)

Mondo pre 19 minuta
Orban: Prisustvovaću prvom sastanku Odbora za mir u Vašingtonu

Orban: Prisustvovaću prvom sastanku Odbora za mir u Vašingtonu

Euronews pre 14 minuta