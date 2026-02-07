Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Iran će napasti američke baze na Bliskom istoku ukoliko ga napadnu američke snage koje su raspoređene u regionu, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Naglasio je da se to ne bi smelo tumačiti kao napad na zemlje domaćine tih baza. Aragči je govorio za katarsku televiziju Al Džazira, dan nakon što su Teheran i Vašington obećali da će nastaviti indirektne pregovore o iranskom nuklearnom pitanju, posle, kako su obe strane navele, pozitivnih razgovora održanih u Omanu. Iako Aragči nije naveo datum naredne runde pregovora, američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi oni mogli biti održani već početkom sledeće