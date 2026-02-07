Lajović nije uspeo: Srbija pred porazom u Dejvis kupu

Danas pre 7 sati  |  M. L.
Lajović nije uspeo: Srbija pred porazom u Dejvis kupu

Teniske selekcije Srbije i Čilea igraju u Santijagu kvalifikacije za F8 Dejvis kupa.

U prvom duelu sastali su se prvi reket Srbije Dušan Lajović i Čileanac Tomas Barios Vera .Meč je domaći igrač sa 2:0 (7:5, 7:6), a budući da je ovo bio duel u koji smo polagali najveće nade jasno je da jesada Srbija pred porazom. Domaći teniser je poveo 4:2 u prvom setu, ali Duci je uspeo da se vrati kada je Vera servirao pri rezultatu 5:3. Ipak, opet je izgubio svoj servis u 12. gemu i na kraju je bilo 7:5. U drugom je Lajović uzeo brejk za 3:2, ali već u sledećem
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Užasne vesti iz Čilea: Lajović izgubio pa završio u bolnici – Milić debitovao porazom

Užasne vesti iz Čilea: Lajović izgubio pa završio u bolnici – Milić debitovao porazom

Sputnik pre 8 minuta
Drama srpskog tenisera u Čileu: završio u bolnici posle meča! Udario u stakleni panel, ima povrede glave

Drama srpskog tenisera u Čileu: završio u bolnici posle meča! Udario u stakleni panel, ima povrede glave

Telegraf pre 3 minuta
Dejvis kup: Milić poveo, ali Srbija na rubu poraza od Čilea

Dejvis kup: Milić poveo, ali Srbija na rubu poraza od Čilea

Sport klub pre 33 minuta
Dušan završio u bolnici, pa jurio na meč Srbije: "Znao sam da neće biti fer-pleja"

Dušan završio u bolnici, pa jurio na meč Srbije: "Znao sam da neće biti fer-pleja"

Mondo pre 38 minuta
Čuveni Srbin prošao kroz pakao u Čileu! Hitno završio u bolnici - doživeo kontuziju glave, posekotinu usne... Razlog je…

Čuveni Srbin prošao kroz pakao u Čileu! Hitno završio u bolnici - doživeo kontuziju glave, posekotinu usne... Razlog je neverovatan!

Kurir pre 23 minuta
Krah srpskog tenisa bez Novaka Đokovića: Mladi Ognjen poražen od Tabila, Čilea ima 2 meč lopte u Dejvis kupu!

Krah srpskog tenisa bez Novaka Đokovića: Mladi Ognjen poražen od Tabila, Čilea ima 2 meč lopte u Dejvis kupu!

Telegraf pre 23 minuta
Milić bio nadomak najveće pobede u karijeri, Srbija u teškoj situaciji protiv Čilea

Milić bio nadomak najveće pobede u karijeri, Srbija u teškoj situaciji protiv Čilea

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejvis KupDušan Lajović

Sport, najnovije vesti »

Užasne vesti iz Čilea: Lajović izgubio pa završio u bolnici – Milić debitovao porazom

Užasne vesti iz Čilea: Lajović izgubio pa završio u bolnici – Milić debitovao porazom

Sputnik pre 8 minuta
Katastrofalno veče Nikole Jovića: Srbin očajan u novom porazu Majamija! (video)

Katastrofalno veče Nikole Jovića: Srbin očajan u novom porazu Majamija! (video)

Kurir pre 3 minuta
Kupili ga od Partizana za 1.300.000, pa ga nisu registrovali

Kupili ga od Partizana za 1.300.000, pa ga nisu registrovali

B92 pre 8 minuta
Drama srpskog tenisera u Čileu: završio u bolnici posle meča! Udario u stakleni panel, ima povrede glave

Drama srpskog tenisera u Čileu: završio u bolnici posle meča! Udario u stakleni panel, ima povrede glave

Telegraf pre 3 minuta
Nenad Lalatović i broj “13”: Rekorder po broju klubova u srpskom fudbalu, kraj Jošanice za potvrdu rekorda

Nenad Lalatović i broj “13”: Rekorder po broju klubova u srpskom fudbalu, kraj Jošanice za potvrdu rekorda

Telegraf pre 3 minuta