Lajović posle meča Dejvis kupa doživeo nezgodu, završio u bolnici

Danas pre 2 sata  |  Sport Klub
Lajović posle meča Dejvis kupa doživeo nezgodu, završio u bolnici

Srpski teniser Dušan Lajović izgubio je u prvom kolu Dejvis kupa od Čileanca Tomasa Bariosa Vere 7:5, 7:6 (7), ali je posle meča doživeo nezgodu.

Kako prenosi Sport klub, posle ovog duela srpski reprezentativac je doživeo peh – na putu u svlačionici udario je u stakleni panel zbog čega je pretrpeo povrede o čijim detaljima je pisao „Clay Tennis„. Povreda je ozbiljna, pošto je Lajović pretrpeo kranijalnu kontuziju i posekao je sluzokožu usta, zbog čega je odmah prebačen u bolnicu, jer su povrede delovale zabrinjavajuće.
