Otvorene ZOI: Predstavnici Srbije prodefilovali u Predacu, a ne u Milanu

Otvorene su Zimske olimpijske igre koje će trajati do 22. februara u Milanu i Kortini d’Ampecu.

Glavna ceremonija otvaranja održala se na stadionu „San Siro“ u Milanu, a kako bi svi takmičari imali priliku da budu deo istorije, defilei sportista su bili i u Predacu, Livinju i Kortini d’Ampeco. Predstavnici Srbije prodefilovali su u Predacu, gde su zastavu nosilli predstavnici u nordijskom skijanju Anja Ilić i Miloš Milosavljević, a u Italiji učesvovati i Aleksa Tomović u alpskom skijanju. Defile su tradicionalno otvorili sportisti iz Grčke, a zatvorili