Otvorene ZOI: Predstavnici Srbije prodefilovali u Predacu, a ne u Milanu

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Otvorene ZOI: Predstavnici Srbije prodefilovali u Predacu, a ne u Milanu

Otvorene su Zimske olimpijske igre koje će trajati do 22. februara u Milanu i Kortini d’Ampecu.

Glavna ceremonija otvaranja održala se na stadionu „San Siro“ u Milanu, a kako bi svi takmičari imali priliku da budu deo istorije, defilei sportista su bili i u Predacu, Livinju i Kortini d’Ampeco. Predstavnici Srbije prodefilovali su u Predacu, gde su zastavu nosilli predstavnici u nordijskom skijanju Anja Ilić i Miloš Milosavljević, a u Italiji učesvovati i Aleksa Tomović u alpskom skijanju. Defile su tradicionalno otvorili sportisti iz Grčke, a zatvorili
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Barjaktari Srbije na ZOI u Italiji oduševljeni! San svakog sportiste, ponosni smo

Barjaktari Srbije na ZOI u Italiji oduševljeni! San svakog sportiste, ponosni smo

Dnevnik pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Olimpijske igreGrčkaItalijaZOI

Sport, najnovije vesti »

Efes pobedio tim iz plej-in zone

Efes pobedio tim iz plej-in zone

Danas pre 30 minuta
Barjaktari Srbije na ZOI u Italiji oduševljeni! San svakog sportiste, ponosni smo

Barjaktari Srbije na ZOI u Italiji oduševljeni! San svakog sportiste, ponosni smo

Dnevnik pre 20 minuta
Nikad tesnija MVP trka, priznanje otišlo u Los Anđeles Remse

Nikad tesnija MVP trka, priznanje otišlo u Los Anđeles Remse

Sportske.net pre 25 minuta
Obradović: Nije lako nositi breme favorita, Makabi je igrao rasterećeno

Obradović: Nije lako nositi breme favorita, Makabi je igrao rasterećeno

Politika pre 25 minuta
(VIDEO) Pogledajte promašaje Zvezdinih igrača za pobedu protiv Makabija

(VIDEO) Pogledajte promašaje Zvezdinih igrača za pobedu protiv Makabija

Danas pre 50 minuta