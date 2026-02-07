Ponovo radi od ponedeljka: Završena rekonstrukcija policijske stanice u Ljermontovoj

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je završena rekonstrukcija objekta u Ljermontovoj ulici broj 12a u Beogradu. MUP je naveo da će Uprava za upravne poslove i Uprava saobraćajne policije PU za Grad Beograd, koje su smeštene u ovom objektu, početi sa radom u ponedeljak, 9. februara, javlja N1. Uprava za upravne poslove će raditi radnim danima od 7.30 do 20 časova i subotom od 7.30 do 15.30 časova.