Barjaktari Srbije na ZOI u Italiji oduševljeni! San svakog sportiste, ponosni smo

Barjaktari Srbije na ZOI u Italiji oduševljeni! San svakog sportiste, ponosni smo

Zimske olimpijske igre svečano su otvorene u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Glavna ceremonija otvaranja održana je na čuvenom stadionu San Siro/Đuzepe Meaca u Milanu. Zastavu Republike Srbije na ceremoniji koja je održana u Predacu, nosili su predstavnici Tima Srbija u nordijskom skijanju, Anja Ilić i Miloš Milosavljević! – Jako sam srećna i uzbuđena što sam nosila zastavu Srbije. Moram da se zahvalim Olimpijskom komitetu što mi je dao ponovo šansu da nosim zastavu svoje zemlje, sada na otvaranju Zimskih olimpijskih igara. Istu priliku
