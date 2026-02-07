Pucnjava u Novom Pazaru: Muškarac teško povređen, napadač u bekstvu

Pucnjava u Novom Pazaru: Muškarac teško povređen, napadač u bekstvu

NOVI PAZAR: U ranim jutarnjim časovima u Mitrovačkoj ulici u Novom Pazaru, u naselju Lug, došlo je do pucnjave u kojoj je teško ranjen muškarac.

- Prema još uvek nezvaničnim informacijama, na muškarca je ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Povređeni je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu lekari ukazuju neophodnu medicinsku pomoć. Stepen povreda i dalje se utvrđuje, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem. Napadač je pobegao sa lica mesta. Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a šire područje je obezbeđeno tokom prikupljanja dokaza i razgovora sa svedocima.
