Novi detalji krvavog obračuna kod Brankovog mosta: Tinejdžer (16) hitno prebačen u bolnicu

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Nakon prvobitne informacije o sukobu u blizini Brankovog mosta, pojavili su se novi, dramatični detalji o noćašnjem incidentu u centru Beograda.

Ono što je prvobitno prijavljeno kao izolovan sukob, ispostavilo se kao opšta tuča više osoba koja se odigrala oko 3:30 časova na potezu između Kosančićevog venca i Pop Lukine ulice. U sukobu je povređeno ukupno četvoro mladića. Najmlađi povređeni, tinejdžer M. B. rođen 2009. godine, hitno je prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj gde su mu konstatovane ubodne rane i posekotine u predelu ramena i ruke. Istovremeno, u Urgentnom centru je zbrinut D. M.
