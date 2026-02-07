Najnoviji detalji pucnjave u Novom Pazaru

U ranim jutarnjim satima, oko 6.40, u Mitrovačkoj ulici u novopazarskom naselju Lug došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac inicijala T.

I. Pokušaj ubistva se dogodio ispred stambene zgrade u kojoj živi povređeni, kada je na njega pucao zasad nepoznati napadač, koji se nakon toga udaljio u nepoznatom pravcu. Prema najnovijim informacijama, T. I. je pogođen u koleno i nalazi se van životne opasnosti. Nakon ukazane prve pomoći, prebačen je u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde je zadržan na daljem lečenju. Kako nezvanično saznajemo, povređeni je poznat kao mirna osoba, bez ranijih problema i sukoba.