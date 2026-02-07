Rešena misterija koja je zbunjivala naučnike vek i po: Kako je ova reka tekla uzbrdo?

Više od jednog veka tok reke Grin kroz planine Juinte na severoistoku Jute predstavlja geološku misteriju, jer naizgled prkosi zakonima fizike, odnosno teče uzbrdo.

Reke tokom dugog vremenskog perioda usecaju svoje tokove krećući se nizbrdo, što znači da obično prate nagibe i udoline planinskih venaca na koje nailaze. Ipak, reka Grin, koja ovim putem teče tek oko osam miliona godina, useca se pravo kroz planine stare 50 miliona godina kako bi se spojila sa rekom Kolorado, izdubljujući kanjon Lodore dubok oko 700 metara, koji se prostire kroz planinski venac i protivno svakoj logici. Geolog Adam Smit sa Univerziteta u Glazgovu