Veliki Katai stigao i Duleta Savića! Zvezdin Mesi ušao u istoriju!

Kurir pre 3 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde su slavili protiv Novog Pazara rezultatom 5:0 u okviru 22. kola Superlige Srbije, a Aleksandar Katai je odigrao jubilarni 350. meč u crveno-belom dresu i postignutim golom se izjednačio na trećem mestu večne liste strelaca sa Dušanom Savićem.

Nastupom na današnjoj utakmici, Zvezdin Magiko je proslavio značajan jubilej 350 utakmica u crveno-belom dresu. Pored toga, stigao je i do 149. pogotka za Crvenu zvezdu, čime se izjednačio sa legendarnim Dušanom Savićem na trećem mestu večne liste strelaca. Katai se sada nalazi u samom vrhu Zvezdine liste strelaca, a ispred njega su samo dva velikana našeg kluba Dragan Džajić i Bora Kostić. Najbolji strelci u istoriji Crvene zvezde: Bora Kostić – 230 Dragan Džajić
