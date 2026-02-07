I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

U oktobru i novembru policija je imala kredibilne informacije o planovima da se izvrše atentati na trojicu tužilaca uključenih u suđenja pripadnicima kavačkog i škaljarskog klana. Ponuđena nagrada bila je nekoliko stotina hiljada evra u kokainu

Svezano i pretučeno srpsko pravosuđe dobilo je već previše direktnih udaraca od izvršne vlasti, koja ostaje uporna u nameri da potpuno eliminiše njegovu nikada do kraja stabilizovanu samostalnost i nezavisnost. Dok se afere gomilaju, režimu više nije dovoljno da opstruira rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal već pokušava da ga promenom zakona ugasi. U međuvremenu, napadima i opstrukcijama rada TOK te pritiscima na njegove istaknute tužioce, posle brojnih