I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

Radar pre 25 minuta  |  Milan Radonjić
I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

U oktobru i novembru policija je imala kredibilne informacije o planovima da se izvrše atentati na trojicu tužilaca uključenih u suđenja pripadnicima kavačkog i škaljarskog klana. Ponuđena nagrada bila je nekoliko stotina hiljada evra u kokainu

Svezano i pretučeno srpsko pravosuđe dobilo je već previše direktnih udaraca od izvršne vlasti, koja ostaje uporna u nameri da potpuno eliminiše njegovu nikada do kraja stabilizovanu samostalnost i nezavisnost. Dok se afere gomilaju, režimu više nije dovoljno da opstruira rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal već pokušava da ga promenom zakona ugasi. U međuvremenu, napadima i opstrukcijama rada TOK te pritiscima na njegove istaknute tužioce, posle brojnih
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja trećeg osumnjičenog za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića (video)

Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja trećeg osumnjičenog za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića (video)

Blic pre 30 minuta
Uhapšen treći osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen treći osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 5 minuta
„Želimo da vidimo da rezultati ovog postupka budu potpuno transparentni“: Božić o hapšenju napadača na ekipu N1

„Želimo da vidimo da rezultati ovog postupka budu potpuno transparentni“: Božić o hapšenju napadača na ekipu N1

Danas pre 1 sat
Dva muškarca uhapšena zbog sumnje da su bacili bombu na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu

Dva muškarca uhapšena zbog sumnje da su bacili bombu na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu

Danas pre 1 sat
Uhapšen i treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen i treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

Blic pre 3 sata
Bivša direktorka Kovid bolnice o optužnici: Neću se predati u dokazivanju svoje savesnosti

Bivša direktorka Kovid bolnice o optužnici: Neću se predati u dokazivanju svoje savesnosti

Danas pre 4 sati
Saslušan osumnjičeni da je bacio bombu u dvorište Zdravka Čolića

Saslušan osumnjičeni da je bacio bombu u dvorište Zdravka Čolića

Danas pre 5 sati

Ključne reči

KokainOrganizovani kriminalTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Beta pre 25 minuta
Vremeplov: Umro Vuk Stefanović Karadžić

Vremeplov: Umro Vuk Stefanović Karadžić

RTV pre 15 minuta
Znaćemo da smo promenili društvo kada nam „Alan Ford“ više ne bude referenca

Znaćemo da smo promenili društvo kada nam „Alan Ford“ više ne bude referenca

Radar pre 25 minuta
I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

Radar pre 25 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 25 minuta