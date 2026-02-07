Barsine čarolije za ostanak na vrhu!

Sportske.net pre 36 minuta  |  Sportske.net
Barsine čarolije za ostanak na vrhu!

Barselona je nastavila seriju pobeda u La Ligi i učvrstila se na čelu tabele.

Tim trenera Hansija Flika je danas u okviru 23. kola na svom ''Kamp Nou'' stadionu savladao Majorku rezultatom 3:0, pa sada uz meč više ima i četiri boda više od drugoplasiranog Reala. Gosti su odolevali nepunih pola sata, a onda je Rašford u 29. minutu uputio šut sa ivice kaznenog prostora, lopta je pogodila jednog igrača Majorke, a taj ''odbitak'' je u mrežu prosledio Robert Levandovski sa oko 7-8 metara udaljenosti - 1:0. Pred sam kraj prvog poluvremena, Rašford
Ubedljiv poraz Novog Pazara od Crvene zvezde

Radio sto plus pre 27 minuta
Uzbudljivo popodne na ostrvu: Arsenal ubedljiv u Londonu, pobede Vest Hema i Čelsija

Kurir pre 31 minuta
Pobeda Arsenala za devet bodova prednosti na čelu Premijer lige

Radio sto plus pre 27 minuta
Kad se deca zaigraju: Dva 18-godišnjaka pogađala za pobedu Barse

Sport klub pre 37 minuta
Bornmut sprečio proboj Aston vile iznad Sitija

RTS pre 27 minuta
Međedović dominirao u Roterdamu: Hamad rutinski do nove pobede, čeka ga odlučujući meč

B92 pre 7 minuta
Barselona rutinski sa Majorkom

B92 pre 17 minuta
Ubedljiva pobeda Crvene zvezde protiv Novog Pazara

Danas pre 47 minuta
(VIDEO) Igranka bez prestanka: Barselonina deca zaludela Majorku i donela svom timu pobedu

Danas pre 7 minuta
Pazarci vikali „ovo je Turska“, „Delije“ imale spreman odgovor

Sport klub pre 17 minuta
Međedović u finalu kvalifikacija turnira u Roterdamu

Radio sto plus pre 32 minuta
Ubedljiv poraz Novog Pazara od Crvene zvezde

Radio sto plus pre 27 minuta