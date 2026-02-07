Barsine čarolije za ostanak na vrhu!

Barselona je nastavila seriju pobeda u La Ligi i učvrstila se na čelu tabele.

Tim trenera Hansija Flika je danas u okviru 23. kola na svom ''Kamp Nou'' stadionu savladao Majorku rezultatom 3:0, pa sada uz meč više ima i četiri boda više od drugoplasiranog Reala. Gosti su odolevali nepunih pola sata, a onda je Rašford u 29. minutu uputio šut sa ivice kaznenog prostora, lopta je pogodila jednog igrača Majorke, a taj ''odbitak'' je u mrežu prosledio Robert Levandovski sa oko 7-8 metara udaljenosti - 1:0. Pred sam kraj prvog poluvremena, Rašford